Оживленный перекресток на улице Исторической в Волгограде остался без светофора

В Дзержинском районе Волгограда на загруженной транспортом улице Исторической второй день не работает важный светофор. Движение никак не регулируется на пересечении проспекта Жукова и шоссе Авиаторов, а также на перекрестке переулка Аптечного и Исторической.

О неработающем светофоре местные жители сообщили волгоградскому активисту Алексею Ульянову . Выехав на место, общественник убедился, что на Исторической не работают указатели, регулирующие движение машин, а также пешеходные светофоры.

— Светофоры не работают уже второй день. В итоге люди переходят очень оживленную и очень опасную дорогу на свой страх и риск, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Здесь всегда было очень оживленное движение. Машины бесконечным потоком выезжают на Историческую со стороны гипермаркета «Ашан», с переулка Аптечный. Одновременно со стороны Жилгородка на большой скорости идет поток автомобилей. Плюс к этому всему, еще и пешеходам надо как-то перебираться с одной стороны дороги на другую. И все это при неработающем светофоре.

Неработающим оказался и перекресток проспекта Жукова и шоссе Авиаторов

В «Службе светофоров» V1.ru сообщили о том, что оборудование вышло из строя вчера, 3 апреля в 4 часа утра. Поврежденным оказался кабель, от которого питаются светофоры. На его починку потребуется много времени.

— Светофоры на пересечении улицы Исторической с переулком Аптечным вышли из строя вчера, 3 апреля. Рано утром там был поврежден кабель, — сообщила диспетчер. — Точно назвать сроки, когда авария будет устранена, сложно. Не исключено, что ремонт займет от одного до двух дней.

Волгоградского активиста возмущает тот факт, что до сих пор на оживленном перекрестке еще не работают инспекторы ГИБДД

— Это что-то странное. Обычно, как только светофор выходил из строя, тут же на место отправляли инспектора, — говорит Алексей Ульянов. — Тут же уже второй день люди ездят кто куда. Каждую минуту здесь случаются аварийно опасные ситуации.

V1.ru выясняет, почему перекресток на Исторической оказался предоставлен сам себе и простаивает без внимания ГИБДД.