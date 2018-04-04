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В Орле на Октябрьской «Шкода» сбила пешехода
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В Орле на Октябрьской «Шкода» сбила пешехода 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 3 апреля, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 13 часов 30 минут водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехал улице Октябрьской со стороны улицы 60 лет Октября. В районе дома № 120 он сбил 20-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть.
В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован медиками скорой помощи. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.
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