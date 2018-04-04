В Орле на Октябрьской «Шкода» сбила пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 3 апреля, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 13 часов 30 минут водитель автомобиля « Шкода Октавия» ехал улице Октябрьской со стороны улицы 60 лет Октября. В районе дома № 120 он сбил 20-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть.

В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован медиками скорой помощи. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.