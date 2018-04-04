Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч

В центре Москвы гаишника прокатили снаружи авто

Пьяный уроженец Ейска прокатил московского полицейского на двери, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел сегодня утром на улице Земляной Вал в центре столицы.

Вячеслав Дзюмак в состоянии сильного алкогольного опьянения был остановлен сотрудником ГИБДД . На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал канал, видно, как дорожный полицейский, стоя на дороге, о чем-то говорит с нарушителем, сидящим в своем автомобиле. Затем Дзюмак нажимает на газ, а полицейский повисает на двери.

По информации «112», происшествие закончилось благополучно для полицейского, который не пострадал, но не для Вячеслава Дзюмака, который был задержан и будет привлечен к ответственности.