В Кисловодске водитель не заметил, как из автобуса выпала пенсионерка

В Кисловодске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который не заметил, как из его автобуса выпала пенсионерка, передает РИА «Новости»

"По предварительной версии, во вторник (3.04) неустановленный водитель, управляя, предположительно, автобусом, выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, при движении открыл дверь салона, в результате чего при резком торможении допустил падение пассажира", — говорится в заявлении ведомства по региону.

Как отмечается, водитель транспортного средства скрылся с места аварии, а 69-летняя пенсионерка в результате инцидента получила травму головы и обратилась в больницу. Водителю грозит лишение прав.

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