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В Харькове три машины столкнулись со «скорой»
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В Харькове из-за столкновения трех автомобилей и «скорой» погибли два человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Харькове в ДТП с автомобилем скорой помощи погибли два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции Украины по области.
Отмечается, что столкновение четырех транспортных средств произошло в Шевченковском районе города.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Славута" во время движения задел Daewoo и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи", — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщается, в ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля; фельдшер, врач и пациент "скорой" пострадали.
Ранее водитель под наркотиками проехался по гипермаркету в Харькове.
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