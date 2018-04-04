В Харькове три машины столкнулись со «скорой»

В Харькове из-за столкновения трех автомобилей и «скорой» погибли два человека

В Харькове в ДТП с автомобилем скорой помощи погибли два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции Украины по области.

Отмечается, что столкновение четырех транспортных средств произошло в Шевченковском районе города.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Славута" во время движения задел Daewoo и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи", — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается, в ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля; фельдшер, врач и пациент "скорой" пострадали.

Ранее водитель под наркотиками проехался по гипермаркету в Харькове.