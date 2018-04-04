В Харькове в ДТП с автомобилем скорой помощи погибли два человека

В Харькове в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом информирует ГУ Нацполиции Украины по Харьковской области.

Столкновение четырёх автомобилей произошло в Шевченковском районе города.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Славута» во время движения задел Daewoo и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи», — заявили в полиции.

В результате произошедшего погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Фельдшер, врач и пациент, находившиеся в «скорой», получили травмы разной степени тяжести.

Ранее в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.