Водитель без прав погиб при столкновении с КамАЗом в Тонкинском районе

Смертельная авария произошла в Тонкинском районе вчера, 3 апреля. На трассе Тонкино — Урень столкнулись «Лада-Самара» и КамАЗ, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось в 0.05 на 11 километре трассы. По предварительным данным 30-летний водитель без прав, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Ранение, которое получил водитель, оказалось смертельным.

Напомним, ГАЗель и КамАЗ столкнулись на Южном обходе.