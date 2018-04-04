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Водитель без прав погиб при столкновении с КамАЗом в Тонкинском районе
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Водитель без прав погиб при столкновении с КамАЗом в Тонкинском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Смертельная авария произошла в Тонкинском районе вчера, 3 апреля. На трассе Тонкино — Урень столкнулись «Лада-Самара» и КамАЗ, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось в 0.05 на 11 километре трассы. По предварительным данным 30-летний водитель без прав, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Ранение, которое получил водитель, оказалось смертельным.
Напомним, ГАЗель и КамАЗ столкнулись на Южном обходе.
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