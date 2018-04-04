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Акция «За безопасность дорожного движения» стартовала в Центральном военном округе
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Акция «За безопасность дорожного движения» стартовала в Центральном военном округе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятия военнослужащие ВАИ проведут теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств ВС РФ, начальниками КТП по организации внутренней службы в парках и другим вопросам.
Акция 19-й военной автомобильной инспекции «За безопасность дорожного движения» стартовала в регионах Центрального военного округа.
В рамках мероприятия военнослужащие ВАИ проведут теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств ВС РФ и старшими машин, начальниками контрольно-технических пунктов (КТП) по организации внутренней службы в парках, порядку возвращения машин из рейса и другим вопросам.
Кроме того, будут проведены проверки работы должностных лиц воинских частей по предупреждению ДТП и законности эксплуатации транспортных средств. Также согласована совместная работа военной автоинспекции с сотрудниками ГИБДД МВД России.
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