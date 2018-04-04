Акция «За безопасность дорожного движения» стартовала в Центральном военном округе

В рамках мероприятия военнослужащие ВАИ проведут теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств ВС РФ, начальниками КТП по организации внутренней службы в парках и другим вопросам.

Акция 19-й военной автомобильной инспекции «За безопасность дорожного движения» стартовала в регионах Центрального военного округа.

В рамках мероприятия военнослужащие ВАИ проведут теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств ВС РФ и старшими машин, начальниками контрольно-технических пунктов (КТП) по организации внутренней службы в парках, порядку возвращения машин из рейса и другим вопросам.