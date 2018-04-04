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Сбивший в Душанбе сотрудника Sputnik водитель получил 3,3 года заключения
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Сбивший в Душанбе сотрудника Sputnik водитель получил 3,3 года заключения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 4 апр — РИА Новости. Районный суд Душанбе приговорил водителя Бахтиера Халифаева, признанного виновным в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Журналист погиб 30 января, он переходил дорогу на зеленый свет светофора и был сбит водителем, который ехал с большой скоростью. Фасхутдинова отвезли в больницу, где 44-летний журналист и умер.
"Халифаев полностью признал свою вину и попросил прощения у близких журналистам… Учитывая его раскаяние и обстоятельства — у подсудимого маленькие дети — суд приговорил его к 3,3 годам лишения свободы", — сообщили в суде.
Сестра погибшего журналиста, Халима Фасхутдинова, сообщила журналистам, что родные Фасхутдинова не согласны с вынесенным приговором. Поэтому после того, как он вступит в силу, намерены обжаловать его в горсуде Душанбе.
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