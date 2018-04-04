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Водителям готовят новые ограничения
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Водителям готовят новые ограничения 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В начале 2018 года премьер Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную стратегию безопасности дорожного движения, которая по замыслу позволит достичь нулевой смертности в авариях к 2030 году. Концепция уже обсуждалась начальником ГИБДД и представителями общественных организаций, а в распоряжение «Коммерсанта» попал черновой вариант 40-страничного документа.
Окончательный план может измениться, но пока что в нем содержатся следующие пункты. Перво-наперво стоит задача по «изменению поведения участников движения». Это и формирование положительного имиджа инспекторов, и расширение числа камер, и проработка возможности применения «алкозамков», не позволяющих завести автомобиль, пока водитель не «продуется» в специальный датчик, фиксирующий пары спирта в выдыхаемом воздухе. Раздел «повышение защищенности от ДТП» предусматривает развитие систем проката автокресел и препятствование появлению на рынке некачественных кресел.
Есть также раздел «совершенствование улично-дорожной сети», в котором говорится об увеличении числа перекрестков с круговым движением, считающихся безопаснее классических светофорных пересечений дорог. Могут взяться и за водителей-новичков — в разделе «совершенствование механизмов допуска транспортных средств и водителей к участию в движении» предлагается ввести временные прав для начинающих с заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД, а также усложнить экзамены для мотоциклистов и водителей автобусов.
Эксперты, участвовавшие в обсуждении, предложили запретить использование любых гаджетов за рулем и разобраться с такими несуразностями как штраф за отсутствие наклейки «Шипы». Кстати, по последнему пункту Черников удивился и пообещал разобраться с этим.
Фото: Moscow-live.ru
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