В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт

Уже во второй раз в Тюмени проваливается асфальт. Вчера на Ткацком проезде, 5 автомобиль провалился в глубокую дорожную яму. Иномарку вытащил эвакуатор.

Несмотря на то, что прошлой осенью во дворе проводились ремонтные работы, асфальт долго не продержался. Как сообщают тюменцы, яма на проезжей части все еще остается открытой, но теперь ее огородили дорожными знаками.

В настоящее время управа Восточного административного округа совместно с управляющей компанией решает эту проблему.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в конце апреля начнут ремонтировать 40 объектов. Проект призван привести в надлежащее состояние дороги 38 крупнейших городских агломераций России.