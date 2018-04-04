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В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт
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В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Уже во второй раз в Тюмени проваливается асфальт. Вчера на Ткацком проезде, 5 автомобиль провалился в глубокую дорожную яму. Иномарку вытащил эвакуатор.
Несмотря на то, что прошлой осенью во дворе проводились ремонтные работы, асфальт долго не продержался. Как сообщают тюменцы, яма на проезжей части все еще остается открытой, но теперь ее огородили дорожными знаками.
Фото: портал vsluh.ru
В настоящее время управа Восточного административного округа совместно с управляющей компанией решает эту проблему.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в конце апреля начнут ремонтировать 40 объектов. Проект призван привести в надлежащее состояние дороги 38 крупнейших городских агломераций России.
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