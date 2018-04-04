5,5 лет в колонии строгого режима проведет виновник ДТП, в котором погибли два человека

ТРК Губерния: последние новости

В Самаре появился автобусный маршрут от микрорайона Волгарь до площади Революции

В Самаре пройдёт открытый турнир области по дзюдо среди парней и девушек до 18 лет

В аварии под Сызранью автомобиль разорвало на части