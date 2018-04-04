5,5 лет в колонии строгого режима проведет виновник ДТП, в котором погибли два человека 

В Тольятти состоялся суд по делу пьяного водителя-рецидивиста, устроившего аварию, которая унесла жизни двоих пассажиров. О приговоре, вынесенном подсудимому, рассказали в прокуратуре Самарской области. Установлено, что в августе прошлого года жителя Тольятти поймали во время поездки за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина тогда подвергся административному наказанию. Однако уже через три месяца он вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде. Подсудимый находился за рулем «Лады-Приоры», кроме него в машине было еще два человека. Пьяный водитель, скорее всего, не заметил припаркованную на обочине «газель». Произошло столкновение, в результате которого оба пассажира легковушки, 37 и 26 лет, скончались на месте происшествия еще до приезда медиков. Водитель попытался скрыться, но был задержан очевидцем — сотрудником правоохранительных органов. Мужчина не признал свою вину даже в ходе судебного заседания. Тем не менее приговор был вынесен: пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, лишение водительских прав на срок в три года, выплата потерпевшей стороне 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.
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