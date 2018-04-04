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Осудили тольяттинца, из-за пьяного вождения которого погибли два человека
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Осудили тольяттинца, из-за пьяного вождения которого погибли два человека 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
18 ноября 2017 г. житель Тольятти сел за руль пьяным. При этом в августе он уже получил административное наказание за такое же нарушение. На этот раз в салоне Lada Priora, которую он вел, были два пассажира. Двигаясь по ул. Фрунзе, автомобилист из-за невнимательности врезался в припаркованную у обочины «Газель».
В результате пострадали пассажиры 26 и 37 лет. Они скончались до приезда «скорой». Водитель же скрылся с места аварии. Его задержал очевидец — сотрудник органов внутренних дел.
В суде тольяттинец не признал вину. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишили водительских прав. Также суд удовлетворил иск прокурора Автозаводского района о компенсации морального вреда потерпевшей стороне — 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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