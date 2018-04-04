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Как в Бельгии решают проблему роста числа пожилых водителей
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Как в Бельгии решают проблему роста числа пожилых водителей 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Бельгийские власти все чаще призывают местных водителей пожилого возраста сдать свои удостоверения из-за утраты способности безопасно управлять автомобилем.
Причиной такой просьбы становится постепенное старение водителей. Есть также и люди с инвалидностью, которая не позволяет им водить машину. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Сообщается, что в 2017 году 7099 человек пригласили пройти тест на способность водить автомобиль. Из них почти 600 человек проходят этот тест ежемесячно. На Фландрию приходится примерно 65% подобных испытаний, на Валлонию — 29%, и на Брюссель около 6%. Только 10% испытуемых успешно проходят тест.
Сообщается, что среди людей старше 65 лет лиц, не способных водить машину, в два раза больше, чем среди молодежи.
Проверку водители проходят либо по собственной инициативе, либо по рекомендации врача. При этом провал тест не приводит к автоматическому изъятию прав. Чаще всего вопрос решается соответствующей технической адаптацией автомобиля. К примеру, если водитель частично парализован с одной стороны, все элементы управления перемещают на другую сторону машины.
Но водителю могут предписать и обязательные ограничения: запрет выезда на магистраль или на покидание хорошо знакомого района вблизи дома.
Если пожилой автомобилист не сдает тест, его не принуждают сдать права, но если он попадет в ДТП, то оказывать услуги по автомобильной и медицинской страховке ему не станут. Читайте статью на QutoЧитайте также:Пьяные водители больше не уйдут от «лишения»: закон подписанFerrari испытывает бесшумный мотор для гибридного кроссовераВласти Приморья настаивают на отсрочке повышения утильсбора
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