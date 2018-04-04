В Зарайском районе Подмосковья сотрудники Госавтоинспекции помогли пострадавшему в ДТП

Через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России поступило обращение со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС от матери мужчины, пострадавшего в ДТП.

В Дежурную часть ОМВД России по Зарайскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Луховицы-Зарайск. Экипаж ДПС — старший лейтенант полиции Андрей Майборода и лейтенант полиции Федор Панков незамедлительно прибыл на вызов.

Пострадавший 33-летний мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и находился в критическом состоянии. В связи с тем, что пострадавшему требовалась специализированная помощь, которую он не мог получить в местном лечебном заведении, была достигнута договоренность со Службой медицины катастроф для транспортировки мужчины в реанимационное отделение Коломенской ЦРБ. Сотрудники ГИБДД оперативно приняли решение организовать сопровождение реанимобиля. Экипаж ДПС с включенными звуковыми и световыми сигналами проследовал до медицинского учреждения, тем самым максимально сократив время в пути, что дало положительный результат для оказания необходимой помощи в первые часы после травмы.

Благодаря своевременным и слаженным действиям инспекторов ГИБДД была сохранена жизнь и здоровье пострадавшего. На протяжении всего времени лечения и восстановления полицейские звонили и интересовались здоровьем пострадавшего мужчины. Мужчина и его мать поблагодарили сотрудников за спасение и выразили глубокое уважение и признательность.