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В Зарайском районе Подмосковья сотрудники Госавтоинспекции помогли пострадавшему в ДТП
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В Зарайском районе Подмосковья сотрудники Госавтоинспекции помогли пострадавшему в ДТП 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России поступило обращение со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС от матери мужчины, пострадавшего в ДТП.
В Дежурную часть ОМВД России по Зарайскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Луховицы-Зарайск. Экипаж ДПС — старший лейтенант полиции Андрей Майборода и лейтенант полиции Федор Панков незамедлительно прибыл на вызов.
Пострадавший 33-летний мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и находился в критическом состоянии. В связи с тем, что пострадавшему требовалась специализированная помощь, которую он не мог получить в местном лечебном заведении, была достигнута договоренность со Службой медицины катастроф для транспортировки мужчины в реанимационное отделение Коломенской ЦРБ. Сотрудники ГИБДД оперативно приняли решение организовать сопровождение реанимобиля. Экипаж ДПС с включенными звуковыми и световыми сигналами проследовал до медицинского учреждения, тем самым максимально сократив время в пути, что дало положительный результат для оказания необходимой помощи в первые часы после травмы.
Благодаря своевременным и слаженным действиям инспекторов ГИБДД была сохранена жизнь и здоровье пострадавшего. На протяжении всего времени лечения и восстановления полицейские звонили и интересовались здоровьем пострадавшего мужчины. Мужчина и его мать поблагодарили сотрудников за спасение и выразили глубокое уважение и признательность.
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