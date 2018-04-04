«Можно просто выкопать рвы»: общественник — с иронией о том, как сделать Екатеринбург безопасным

Активист движения «Удобный город» Роман Тихонов написал ироничный пост о том, как сделать Екатеринбург безопаснее. По его мнению, в городе «бездумно внедряются меры безопасности, которые должны снизить смертность на дорогах, а они не работают». Активист считает, что нужно организовывать островки безопасности на пешеходных переходах даже на дорогах с двухполосным движением и устанавливать светофоры.

— Нужно применять методы, зарекомендовавшие себя в странах с более низкой смертностью на дорогах. Например, в Бельгии освещаются абсолютно все дороги в стране. И если мы организуем хорошее освещение на всех городских улицах, то серьезно снизим число наездов на пешеходов в темное время суток. И таких действенных мер масса, которые у нас почему-то не применяются, — сетует Роман Тихонов.

Приводим его пост полностью:

«Мы тут посчитали: за 2017 и 2018 годы администрация Екатеринбурга потратит на установку и содержание ограждений более 60 миллионов рублей. На скриншотах ниже некоторые из закупок.

Чтобы вы понимали масштаб расходов, могу привести такой пример: установка светофоров на перекрёстке Студенческой и Малышева обойдётся в сумму порядка 3 миллиона рублей. А еще остро необходима установка светофора на сложном перекрёстке улиц Баумана и Старых Большевиков. Десятки тысяч людей ждут уже долгие годы, когда смогут безопасно переходить улицы в этих местах. Но почему-то установка оградок для администрации Екатеринбурга оказывается важнее.

Можно предположить, что всё дело в заботе о безопасности горожан. Но от таких хлипких заборов толку нет — автомобили разрушают их полностью, когда вылетают с дороги, а пешеходы легко перелезают и перебегают дорогу.

Мы предлагаем заняться безопасностью дорожного движения всерьёз, без всяких полумер.

Например, первый метр высоты ограждения всех тротуаров должен быть выполнен из железобетонных блоков, притом заглублённых на 50 см. Это предотвратит жертвы во время террористических атак на грузовиках. Плюс два метра металлических ограждений сверху, чтобы люди не могли перелезть через забор. Где-то строить такие заборы будет слишком накладно, и для удешевления можно просто выкопать рвы 2-метровой глубины. Под вопросом мера о колючей проволоке на ограждениях дорог, я думаю, этот вопрос нужно вынести на референдум.

Далее. На перекрестках нужно использовать опыт Китая и на всех выходах на пешеходные переходы установить турникеты, чтобы люди не перебегали дорогу на красный свет.

Островки безопасности — это театр безопасности. В странах Европы, где их понатыкали на каждом пешеходном переходе, смертность на дорогах всё равно выше нуля — порядка 3–6 человек на 100 тысяч населения. Это неэффективно. Нужно просто строить больше подземных и надземных переходов. Желательно их строить во всех местах, где пешеходам будет разрешено переходить дорогу. Хороший тренд в этом плане задаёт комитет по транспорту администрации Екатеринбурга, который предложил построить подземный переход через небольшую улицу Толмачева у Главпочтамта

Большое количество пешеходов сбивают в тёмное время суток, это значит, что нужно ввести комендантский час для пешеходов, проживающих на улицах, где отсутствует уличное освещение. Всех остальных необходимо обязать носить светоотражающие жилеты.

Штрафы. Штрафы не работают. Нужно внедрить административный арест на 15 суток за переход дороги в неположенном месте. Повторный переход дороги в неположенном месте — домашний арест с браслетом и запретом выходить на улицу в течение месяца. Нет злостного нарушителя на улице. Меньше вероятность ДТП — меньше смертность!

Жесткая борьба с детской смертностью на дорогах:

1. За перебегание ребёнком дороги — административный арест для обоих родителей.

2. До 14 лет переход дорог только в сопровождении взрослых.

3. Перевозка детей в автомобиле только при наличии специальной водительской категории.

Также нужно подумать о создании специального государственного сервиса планирования и регистрации пешеходных маршрутов. Пешеходов нужно обязать заранее планировать свой маршрут через наиболее безопасные участки улиц. Предполагаемый маршрут на день регистрировать и штрафовать за любые отклонения, которые могут ухудшить статистику по ДТП.

Благодаря всем этим мерам и вложениям десятков миллиардов рублей нам, возможно, удастся снизить смертность на наших дорогах с диких 18 человек на 100 тысяч населения до нуля. Или не удастся. По такому пути еще никто не шел. Мы будем первыми!»

Ранее активисты движения составляли карту перекрёстков в Екатеринбурге, где чаще всего сбивают пешеходов.