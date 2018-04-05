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СК возбудил дело после падения наледи на девочку в Ульяновской области
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СК возбудил дело после падения наледи на девочку в Ульяновской области 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СУСК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело после падения наледи с крыши жилого дома на 10-летнюю девочку, которая получила травмы и была госпитализирована, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 3 апреля в поселке Октябрьский Радищевского района Ульяновской области. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области по факту получения травмы 10-летней девочкой в результате падения на нее снежной наледи с крыши жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, жилой дом, с которого упала наледь, обслуживается ООО «Комстройсервис». Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление произошедшего. Как сообщается, изъята соответствующая договорная, уставная и бухгалтерская документация в указанной управляющей компании.
Ранее прокуратура потребовала от руководства «Комстройсервиса» незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.
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