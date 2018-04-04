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В Ульяновской области при падении наледи с крыши дома пострадала девочка
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В Ульяновской области при падении наледи с крыши дома пострадала девочка 

РИА Новости 2 часа назад
САМАРА, 4 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи с падением наледи с крыши жилого дома в поселке Октябрьский Ульяновской области, в результате чего девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщает в среду СУСК по региону.
"Следственными органами… проводится проверка по факту получения травмы десятилетней девочкой в результате падения на нее снежной наледи с крыши жилого дома", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел 3 апреля в поселке Октябрьский Радищевского района Ульяновской области, упавшая с крыши одного из многоквартирных жилых домов на улице Мира наледь травмировала девочку. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным прокуратуры региона, жилой дом, с которого упала наледь, обслуживается ООО «Комстройсервис». «Ненадлежащая организация руководством коммерческой структуры деятельности по очистке кровли дома от снега, наледи и сосулек, а также отсутствие контроля привели к произошедшему», — сообщили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что от снега не очищены также кровли нескольких домов по улицам Ленина и Школьной. В связи с этим прокуратура потребовала от руководства ООО «Комстройсервис» незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.
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