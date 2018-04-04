В Новосибирске дети нарушают ПДД

С начала 2018 года на дорогах Новосибирска и области уже погибло четверо детей. В прошлом году за этот период не было ни одной детской жертвы. По данным управления ГИБДД по Новосибирской области, трое маленьких новосибирца оказались под колёсами машин в то время, когда они переходили дорогу. Ещё один ребенок был пассажиром автомобиля, который попал в ДТП.

Несмотря на регулярные уроки по безопасности, которые проводят в школах и сотрудники ГИБДД , и учителя, дети младшего школьного возраста нередко нарушают правила дорожного движения. «В прошлом году около двух тысяч родителей получили от инспекторов ГИБДД карточку-уведомление о том, что их ребёнок не правильно вёл себя на дороге, — сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Штельмах . — Родителей вызывают в школу для беседы. Это оказалась весьма действенной мерой».

За первый квартал этого года в регионе произошло 126 ДТП, на 8 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Пострадало 45 человек. За весь 2017 год на дорогах Новосибирской области погибло 11 человек, из них 8 детей. Как правило, во всех машинах не было детских автомобильных кресел. Дети не были пристёгнуты и ремнями безопасности. Инспекторы ГИБДД напоминают, что переходные переходы — это тоже всегда риск. Они призывают родителей приобрести отражающие свет ленты, наклейки, брелки, которые нужно приклеить на школьный ранец или куртку ребенка, чтобы в тёмное время суток водители видели их издалека и могли затормозить.