Эксперты считают, что ограничения скорости значительно улучшат безопасность на дорогах

Международный аналитический центр заверяет, что существует «сильная связь» между скоростью и смертельными случаями в дороге.

Согласно новым исследованиям, ограничения скорости должны быть уменьшены для повышения безопасности дорожного движения, в частности в застроенных и жилых районах, привязанных к 20 км / ч (32 км / ч).

В исследовании, проведенном Международным транспортным форумом (МФТ) — межправительственной организацией, выступающей в качестве аналитического центра для транспортной политики, была проведена оценка безопасности дорожного движения в 10 странах и найдена «сильная» связь между скоростью и числом аварий и потерь.

По данным МФТ, это соответствует «широко используемой» научной формуле, что увеличение на 1% средней скорости приводит к 2-процентному увеличению всех аварий с травмами, 3-процентному росту смертельных и тяжелых аварий и увеличению на 4% при смертельных авариях.

В результате в исследовании было установлено, что снижение скорости на относительно небольшой основе «значительно снизит риски».

Организация рекомендовала сократить скорость по всем направлениям, с ограничениями, установленными в соответствии с уровнями живучести, в случае аварии.

В целях количественной оценки авторы исследования предложили предел в 30 км/ч в населенных пунктах и жилых районах с пределом 50 км/ч в других городских районах. В докладе также указывается предел в 70 км/ч на сельских дорогах без центрального резервирования, но он не предложил ограничение на автомагистрали.

Это исследование опрокидывает исследования датских экспертов 2014 года, которое предполагает, что повышение скоростных ограничений уменьшит разницу в скорости между самыми быстрыми и медленными драйверами, повышая безопасность.