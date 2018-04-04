Ещё
За три месяца 2018 года к административной ответственности привлечены 570 пешеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё

За три месяца 2018 года к административной ответственности привлечены 570 пешеходов 

Псковская губерния 2 часа назад
На общегородском совещании в администрации области начальник ГИБДД Владимир Папорт отчитался о работе ведомства за три месяца 2018 года. Папорт рассказал, что за прошедший период к административной ответственности привлечены более 7 тысяч человек, среди них 570 пешеходов. Кроме того, 111 человек задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 21 из них — повторно. Составлено 926 протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах и 64 протокола за появление в подобных местах в нетрезвом состоянии. Среди видов ДТП преобладают наезды на пешеходов — 17 случаев за март, причиной которых стала в основном невнимательность водителей. На вопрос о нанесении разметки на дорогах города и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров рассказал, что работы планируется начать со второй половины апреля и закончить к 15 июня. Прежде всего подрядчик приступит к нанесению разметки на центральных улицах и тех дорогах, которые находятся на гарантии. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Врио губернатора Псковской области выразил соболезнования жителям Кемеровской области Транспортные услуги по перевозке псковских чиновников в Москву и Московскую область окажет фирма «Эллипс»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение