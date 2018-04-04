За три месяца 2018 года к административной ответственности привлечены 570 пешеходов 

На общегородском совещании в администрации области начальник ГИБДД Владимир Папорт отчитался о работе ведомства за три месяца 2018 года. Папорт рассказал, что за прошедший период к административной ответственности привлечены более 7 тысяч человек, среди них 570 пешеходов. Кроме того, 111 человек задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 21 из них — повторно. Составлено 926 протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах и 64 протокола за появление в подобных местах в нетрезвом состоянии. Среди видов ДТП преобладают наезды на пешеходов — 17 случаев за март, причиной которых стала в основном невнимательность водителей. На вопрос о нанесении разметки на дорогах города и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров рассказал, что работы планируется начать со второй половины апреля и закончить к 15 июня. Прежде всего подрядчик приступит к нанесению разметки на центральных улицах и тех дорогах, которые находятся на гарантии. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».