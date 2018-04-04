Сотрудники дорожной полиции Зеленограда провели акцию «Скорость убивает!»

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленограда совместно с юными инспекторами дорожного движения школы №853 при участии общественных деятелей провели акцию «Скорость убивает!».

Сотрудники дорожной полиции проводят с водителями профилактические беседы, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы Зеленограда напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание было акцентировано на соблюдении скоростного режима.

Выйдя на дорогу с плакатами, юидовцы напомнили водителям о том, что дома их ждут родные и близкие, а импровизированные смерть с косой и ангел олицетворяли собой неизбежный итог несоблюдения скоростного режима и беспечной езды.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции еще раз призвали участников дорожного движения быть более внимательными на проезжей части, особенно во время школьных каникул, когда дети все больше времени проводят на улице.

Завершая профилактическую акцию, Госавтоинспекторы пожелали водителям безопасных дорог.