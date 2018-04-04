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Пешеходные переходы на Железнодорожной улице будут оснащены подсветкой
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Пешеходные переходы на Железнодорожной улице будут оснащены подсветкой 

Префектура Зеленоградского административного округа 56 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Окружная комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре округа посчитала целесообразным оснастить нерегулируемые пешеходные переходы на Железнодорожной улице в Зеленограде дополнительной подсветкой. Установить здесь «лежачие полицейские» не позволяют стандарты ГОСТ, а в монтаже комплексов фотовидеофиксации нарушений нет необходимости.
Вопрос обсуждался в ходе заседания Окружной комиссии. Так, представители комиссии подтвердили ранее принятое решение о невозможности установки искусственных неровностей (ИН) на рассматриваемой территории. В соответствии с п.6.3 ГОСТ Р 52605-2006, не допускается устраивать ИН на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб, и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств. Напомним, на Железнодорожной улице располагается станция скорой помощи.
Также, согласно заключению ГКУ «ЦОДД», установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на рассматриваемом участке нецелесообразна, так как данный участок не является местом концентрации ДТП с пострадавшими, интенсивность движения автотранспортных средств низкая.
В итоге, было принято решение просить ЦОДД проработать возможность оборудования пешеходных переходов у автобусных остановок «Корпус 814» и «Корпус 815» дополнительной подсветкой.
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