В России растет популярность внедорожной линейки Skoda

Эксперты «Автостат Инфо» фиксируют многократный прирост продаж кроссоверов и внедорожников марки Skoda на российском рынке.

Только за первые два месяца 2018 года дилеры Skoda продали в России 1627 автомобилей, относящихся к сегменту SUV. Это на 195,3% больше объема реализации, зарегистрированного годом ранее — 551 ед. авто.

Известно, что за январь-февраль 2018 года россияне приобрели 1110 внедорожников Skoda Yeti . Это на 101,4% больше количества машин, проданных за аналогичный период 2017 года — 551 авто. Объем продаж новой модели Skoda, кроссовера Skoda Kodiak, составил 517 ед.

Самым популярным автомобилем марки Skoda в России остается лифтбэк Skoda Rapid . За отчетные два месяца эта модель разошлась на рынке в количестве 3809 ед., что на 26% превысило прошлогодний результат прода (3023 авто). В то же время спрос на Skoda Octavia сократился на 0,2%, а продажи модели составили 2556 ед. вместо прошлогодних 2562 шт.

Из сообщения аналитического центра «Автостат Инфо» известно, что за январь-февраль нынешнего года в России было продано 8329 новых автомобилей марки Skoda, на 32,4% больше, чем за соответствующий период 2017-го (6292 ед.). Примечательно, что парк машин Skoda в России включает в себя по состоянию на начало 2018 года 720 879 автомобилей.