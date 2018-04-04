Злостный нарушитель ПДД врезался на грузовике в легковушку на Ставрополье

Водитель грузового автомобиля « Вольво » врезался в «ВАЗ-2115» на федеральной трассе «Кавказ» вечером 3 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель грузовика разворачивался с правой обочины и врезался в «ВАЗ-2115», который двигался в попутном направлении. Пожилого водителя « ВАЗ » доставили в районную больницу Нальчика с травмой головы.

Госавтоинспекция проверила базы данных и выяснила, что молодой человек за рулём грузовика «Вольво» более 15 раз нарушал ПДД за последние два года и не оплачивал штрафы. Кроме того, он выехал в рейс без номерных знаков на автомобиле, хотя не имел на это права. Полиция продолжает проверку, чтобы уточнить обстоятельства ДТП.