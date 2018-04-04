Ещё
Злостный нарушитель ПДД врезался на грузовике в легковушку на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Злостный нарушитель ПДД врезался на грузовике в легковушку на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель грузового автомобиля «Вольво» врезался в «ВАЗ-2115» на федеральной трассе «Кавказ» вечером 3 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель грузовика разворачивался с правой обочины и врезался в «ВАЗ-2115», который двигался в попутном направлении. Пожилого водителя «ВАЗ» доставили в районную больницу Нальчика с травмой головы.
Госавтоинспекция проверила базы данных и выяснила, что молодой человек за рулём грузовика «Вольво» более 15 раз нарушал ПДД за последние два года и не оплачивал штрафы. Кроме того, он выехал в рейс без номерных знаков на автомобиле, хотя не имел на это права. Полиция продолжает проверку, чтобы уточнить обстоятельства ДТП.
АиФ Ставрополье: последние новости
Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд В Пятигорске под колеса автомобиля попал 4-летний мальчик Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Ставрополе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение