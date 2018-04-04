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Призывают пристегнуться
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Призывают пристегнуться 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса newstracker.ru  Во Владимирской области стартовала профилактическая операция «Ремень безопасности».
Как отмечают в региональном управлении ГИБДД, только за первые два месяца этого года зарегистрировано 13 фактов, когда в ДТП водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что на 44,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
Увеличение таких фактов отмечается в Вязниковском, Собинском, Петушинском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах.
Есть и позитивные новости — автопроисшествий, в которых детей перевозили без детских удерживающих устройств, не зафиксировано.
Операция «Ремень» продлится 10 дней, в течение которых сотрудники дорожной полиции будут пристальное внимание уделять пристегнуты ли водитель и его пассажиры, перевозятся ли дети в специальных автомобильных креслах или пристегнуты ли несовершеннолетние специальными удерживающими устройствами.
Напомню, что штраф водителю за не пристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей, пассажиру — 500 рублей.
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