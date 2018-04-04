Ещё
Дорожные нарушители: владельцам автомобилей каких марок чаще приходят штрафы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорожные нарушители: владельцам автомобилей каких марок чаще приходят штрафы 

Мир24 15 минут назад
Фото: Мир24
Недавно аналитики проанализировали базу данных сервиса ГИБДД, где содержатся сведения о 10 миллионах автомобилей, зарегистрированных в России. Их интересовало, владельцы каких марок авто нарушают ПДД чаще всего. Телеканал «МИР 24» узнал ответ на этот вопрос.
Новый регламент ГИБДД
К чему надо привыкать водителям
Наиболее штрафоопасными марками в прошлом году оказались: Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. В среднем водители автомобилей этих брендов получали от 5 до 11 постановлений в год. На них же приходятся самые опасные нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости.
В середине рейтинга с приблизительно одинаковыми результатами, а это около 4 штрафов в год на одного водителя, расположились Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo. Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.
В таблице нет отечественных брендов: ГАЗ, УАЗ и «Лада». Но это не значит, что водители таких машин не нарушают совсем. Просто большей долей таких авто владеют жители небольших населенных пунктов, где нет камер фотофиксаций нарушений.
Аналитики сделали вывод, что владельцы дорогих и мощных люксовых машин нарушают чаще всего потому, что размеры штрафов для них не являются существенными.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Установлена личность устроившей стрельбу в офисе YouTube женщины Иномарка протаранила опору моста на юге Москвы Торговый центр в Рязани эвакуировали из-за задымления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Новые автомобили дорожают1
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
00:40
В центре Москвы гаишника прокатили снаружи авто
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение