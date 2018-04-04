Дорожные нарушители: владельцам автомобилей каких марок чаще приходят штрафы

Недавно аналитики проанализировали базу данных сервиса ГИБДД , где содержатся сведения о 10 миллионах автомобилей, зарегистрированных в России. Их интересовало, владельцы каких марок авто нарушают ПДД чаще всего. Телеканал «МИР 24» узнал ответ на этот вопрос.

Новый регламент ГИБДД

К чему надо привыкать водителям

Mercedes-Benz, Audi и Наиболее штрафоопасными марками в прошлом году оказались: Infiniti, BMW Lexus . В среднем водители автомобилей этих брендов получали от 5 до 11 постановлений в год. На них же приходятся самые опасные нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости.

Kia, Honda, Mazda, Toyota и Nissan. В середине рейтинга с приблизительно одинаковыми результатами, а это около 4 штрафов в год на одного водителя, расположились Skoda Ford , Land Rover Volvo . Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru

В таблице нет отечественных брендов: ГАЗ, УАЗ и « Лада ». Но это не значит, что водители таких машин не нарушают совсем. Просто большей долей таких авто владеют жители небольших населенных пунктов, где нет камер фотофиксаций нарушений.

Аналитики сделали вывод, что владельцы дорогих и мощных люксовых машин нарушают чаще всего потому, что размеры штрафов для них не являются существенными.

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