От «ГАЗели» осталась половина. Парень разбил машину о «КАМАЗ» дорожников и сломал руку

ДТП произошло в 14.15. сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Дорожники латали ямы и грузовик стоял на проезжей части в левой полосе. При этом он был по всем правилам оснащен специальными знаками, обозначающими ограничение скорости и путь объезда.

В результате столкновения от кабины «ГАЗели» осталась примерно половина, а 28-летнего водителя госпитализировали с открытым переломом руки в больницу города Богородск.

— Как можно на прямой и ровной дороге такое сотворить? — написал в соцсети Федя Кирилюк.

— Скорее всего кто-то увидев ямы впереди начал перестраиваться чтобы объехать, дорога там так себе, а на мостах на всех можно колеса оставить, хотя магистраль 110 км/час, — отметил Лев Тюкин.

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