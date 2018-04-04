Легковушка протаранила пассажирский автобус в Вологде

Авария произошла накануне в 21.20 на Мира, 34.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 23-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Мира. Подъехав к перекрестку, он увидел только что включившийся зеленый свет и прибавил газу. В этот момент через перекресток ехал автобус № 48, водитель которого завершал маневр. В итоге автомобили столкнулись. Пострадал водитель легкового автомобиля. Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. От госпитализации автомобилист отказался.

Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 18 ДТП с материальным ущербом. Нетрезвыми за руль сели трое, еще два водителя не смогли предъявить прав.