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Легковушка протаранила пассажирский автобус в Вологде
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Легковушка протаранила пассажирский автобус в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Авария произошла накануне в 21.20 на Мира, 34.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 23-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Мира. Подъехав к перекрестку, он увидел только что включившийся зеленый свет и прибавил газу. В этот момент через перекресток ехал автобус № 48, водитель которого завершал маневр. В итоге автомобили столкнулись. Пострадал водитель легкового автомобиля. Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. От госпитализации автомобилист отказался.
Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 18 ДТП с материальным ущербом. Нетрезвыми за руль сели трое, еще два водителя не смогли предъявить прав.
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