Ещё
В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 03 апреля, в 7 часов утра на 14 км автодороги Тобольск — Байгара произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Калина» и «Тойота Ленд Крузер».
«По предварительным данным, мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина» нарушил правила обгона и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер», под управлением мужчины 1952 года рождения», — сообщили в областном ГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» погиб от полученных травм. Пассажирки отечественного автомобиля — 1976, 1964 и 1986 годов рождения получили многочисленные переломы. Водитель «Тойоты» получил ушиб, у его 83-х летнего пассажира перелом грудины.
«К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС», — рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане автомобилист наехал на ребенка и скрылся В серьезном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение