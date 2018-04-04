В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте

Вчера, 03 апреля, в 7 часов утра на 14 км автодороги Тобольск — Байгара произошло столкновение двух автомобилей: « Лада Калина» и « Тойота Ленд Крузер».

«По предварительным данным, мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина» нарушил правила обгона и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер», под управлением мужчины 1952 года рождения», — сообщили в областном ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» погиб от полученных травм. Пассажирки отечественного автомобиля — 1976, 1964 и 1986 годов рождения получили многочисленные переломы. Водитель «Тойоты» получил ушиб, у его 83-х летнего пассажира перелом грудины.