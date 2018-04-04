Экс-уполномоченный ПДН из Оренбуржья сбил велосипедиста 

Бывшего участкового уполномоченного отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД по Домбаровскому району обвиняют в нарушении ПДД, повлекшего приченении вреда здоровью.
По информации СК РФ по Оренбургской области, вечером 21 ноября 2017 года мужчина ехал по улице Промышленной поселка Домбаровский, управляя исправным автомобилем ВАЗ. При этом он выехал на полосу встречного движения и сбил 57-летнего велосипедиста, который ехал по обочине.
После полученных травм пострадавший самостоятельно не передвигается и является временно нетрудоспособным.
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.