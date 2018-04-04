Экс-уполномоченный ПДН из Оренбуржья сбил велосипедиста

Бывшего участкового уполномоченного отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД по Домбаровскому району обвиняют в нарушении ПДД, повлекшего приченении вреда здоровью.

По информации СК РФ по Оренбургской области, вечером 21 ноября 2017 года мужчина ехал по улице Промышленной поселка Домбаровский, управляя исправным автомобилем ВАЗ . При этом он выехал на полосу встречного движения и сбил 57-летнего велосипедиста, который ехал по обочине.

После полученных травм пострадавший самостоятельно не передвигается и является временно нетрудоспособным.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.