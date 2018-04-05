В Домбаровском районе бывший сотрудник полиции сбил на машине велосипедиста

СУ СК РФ по Оренбургской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего участкового уполномоченного отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Домбаровскому району.

Мужчина за рулем исправного автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения и сбил 57-летнего велосипедиста. Пострадавший получил в результате аварии серьезные травмы, он до сих пор самостоятельно не передвигается и временно нетрудоспособен.

Бывший полицейский своей вины не признал, дело направлено в суд.