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В Домбаровском районе бывший сотрудник полиции сбил на машине велосипедиста
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В Домбаровском районе бывший сотрудник полиции сбил на машине велосипедиста 

АиФ-Оренбург 54 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
СУ СК РФ по Оренбургской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего участкового уполномоченного отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Домбаровскому району.
Мужчина за рулем исправного автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения и сбил 57-летнего велосипедиста. Пострадавший получил в результате аварии серьезные травмы, он до сих пор самостоятельно не передвигается и временно нетрудоспособен.
Бывший полицейский своей вины не признал, дело направлено в суд.
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