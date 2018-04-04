Пять тысяч аккредитованных такси будут обслуживать гостей ЧМ-2018

Для обслуживания гостей чемпионата мира по футболу планируется привлечь пять тысяч такси. Уже сейчас 36 таксомоторных компаний подали заявки на работу во время ЧМ-2018.

К стадионам будут допускать такси только с аккредитацией. Чтобы ее получить, нужно соответствовать определенным требованиям: автомобиль должен быть желтого цвета (для Московской области — белого) и не старше четырех лет. На крыше такси должен находиться оранжевый фонарь, а на борту — шашечки.

В салоне аккредитованного такси будет полная информация о водителе и тарифах, детское кресло и терминал для оплаты картой. Отслеживать передвижение каждого автомобиля поможет система онлайн-передачи данных о местонахождении.

У всех «футбольных» такси будут желтые государственные номера. Еще одно условие — отсутствие неоплаченных штрафов. Каждому аккредитованному водителю выдадут специальную карточку, подтверждающую, что он соответствует всем требованиям.

Аккредитацию могут аннулировать, если водитель систематически нарушает правила дорожного движения. Если по вине таксиста произошла авария, то он сразу же теряет право работать на ЧМ-2018.

Заявки таксистов на работу во время чемпионата мира рассматривает Московская административная дорожная инспекция. 30 апреля она составит окончательный список таксомоторных компаний, которые будут допущены к работе на ЧМ-2018.