Ещё
Пять тысяч аккредитованных такси будут обслуживать гостей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять тысяч аккредитованных такси будут обслуживать гостей ЧМ-2018 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Для обслуживания гостей чемпионата мира по футболу планируется привлечь пять тысяч такси. Уже сейчас 36 таксомоторных компаний подали заявки на работу во время ЧМ-2018.
К стадионам будут допускать такси только с аккредитацией. Чтобы ее получить, нужно соответствовать определенным требованиям: автомобиль должен быть желтого цвета (для Московской области — белого) и не старше четырех лет. На крыше такси должен находиться оранжевый фонарь, а на борту — шашечки.
В салоне аккредитованного такси будет полная информация о водителе и тарифах, детское кресло и терминал для оплаты картой. Отслеживать передвижение каждого автомобиля поможет система онлайн-передачи данных о местонахождении.
У всех «футбольных» такси будут желтые государственные номера. Еще одно условие — отсутствие неоплаченных штрафов. Каждому аккредитованному водителю выдадут специальную карточку, подтверждающую, что он соответствует всем требованиям.
Аккредитацию могут аннулировать, если водитель систематически нарушает правила дорожного движения. Если по вине таксиста произошла авария, то он сразу же теряет право работать на ЧМ-2018.
Заявки таксистов на работу во время чемпионата мира рассматривает Московская административная дорожная инспекция. 30 апреля она составит окончательный список таксомоторных компаний, которые будут допущены к работе на ЧМ-2018.
Подробную информацию об аккредитации, ее условия и необходимых документах можно посмотреть на сайте mos.ru.
Mos.ru: последние новости
В этом году МАДИ зафиксировала более тысячи случаев парковки на тротуарах и переходах В технопарке «Калибр» собрали трехколесный электромобиль Парковка в Москве станет бесплатной c 8 по 11 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение