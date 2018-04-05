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10 апреля стартует аккредитация автотранспорта для проезда в дни ЧМ
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10 апреля стартует аккредитация автотранспорта для проезда в дни ЧМ 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
10 апреля стартует аккредитация автомобилей для проезда в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте города-организатора.
Как сообщалось ранее, в Канавинском районе (зона вокруг «Стадиона Нижний Новгород») ограничивать движение будут в дни тестовых матчей, то есть 28 апреляя и 6 мая, а также в дни матчей ЧМ — 18, 21, 24, 27 июня, 1 июля, 6 июля. В Нижегородском районе (вокруг Фестиваля болельщиков) движение автотранспорта ограничат на 12 дней: 14, 18, 19, 21, 24, 25 и 27 июня, 1, 6, 10, 11 и 15 июля.
Сообщается, что в другие дни автотранспорт сможет въезжать в эти районы без ограничений. При этом для пешеходов во все дни проход — свободный.
«Для того, чтобы понять, необходимо ли получать пропуск, любой желающий сможет ввести название улицы и номер дома на интерактивной карте, которая будет размещена на сайте 10 апреля. В случае нахождения дома или места работы на этой территории, граждане должны будут заполнить заявку для получения пропуска», — говорится в сообщении.
Заявку можно будет подать в электронном виде или в пунктах выдачи транспортных пропусков с 15 апреля по адресам: ТЦ «Аврора», первый этаж, (ул. Советская, 12, работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков), ТРК «Небо», первый этаж" — (ул. Большая Покровская, 84, работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков
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