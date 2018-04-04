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36 компаний такси подали заявки на работу во время ЧМ‑2018 в России
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36 компаний такси подали заявки на работу во время ЧМ‑2018 в России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заявку на работу во время предстоящего чемпионата мира по футболу-2018 подали 36 таксомоторных компаний, сообщает Telegram-канал московского транспорта.
«Заявки на аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу подали 36 таксомоторных компаний. Перевозчики рассчитывают получить аккредитацию на 5 тысяч легковых такси», — говорится в сообщении.
Для качественного и безопасного обслуживания гостей чемпионата к стадионам будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальный пропуск, подтверждающий соответствие ряду требований.
«Все автомобили должны быть не старше четырех лет, желтого (такси Москвы) или белого (такси Московской области) цвета. На крыше транспортного средства должен быть оранжевый опознавательный фонарь, на борту — «шашечки». Обязательно наличие на автомобиле желтых государственных регистрационных знаков, в салоне — информации о водителе, компании и тарифах. Также среди условий — отсутствие неоплаченных штрафов, детское кресло, оборудование для безналичной оплаты проезда и система онлайн-передачи данных о местонахождении такси», — отмечается в материале.
Аккредитованных перевозчиков будут контролировать и во время проведения ЧМ. За систематическое нарушение ПДД, а также правил перевозки пассажиров и багажа аккредитацию могут аннулировать. Такое же наказание ждет виновников ДТП.
Окончательный список компаний такси, допущенных к работе на ЧМ, станет известен 30 апреля. За это время Московская административная дорожная инспекция тщательно проверит соблюдение технических и документационных требований к перевозчикам.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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