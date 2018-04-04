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Семь вагонов сошли с рельсов: видео аварии зерновоза в Ростове попало в сеть
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Семь вагонов сошли с рельсов: видео аварии зерновоза в Ростове попало в сеть 

Деловое сообщество 1 час назад
Эксклюзивное видео крупной железнодорожной аварии выложил портал DonDay.ru со ссылкой на свои источники. Семь вагонов зерновоза сошли с рельсов на территории зернохранилища крупной компании «Юг Руси». На кадрах видно, как вагоны буквально превращаются в груду искореженного металла. Состав движется по рельсам, пути заканчиваются и состав не успевает затормозить. Вагоны собираются гармошкой друг за другом, и под собственной тяжестью сминаются в гармошку. Пока не ясно, есть ли в аварии пострадавшие и жив ли машинист.
Полиция на транспорте по СКФО не подтверждает случившееся. Сообщений о происшествии им не поступало.
Возможно, компания не хочет огласки произошедшего и не сообщила о инциденте правоохранительным органам. Подтверждений от компаний «Астон» и «Юг Руси» также нет. Именно их зернохранилища располагаются на левом берегу Дона. Руководство компании «Астон» опровергло информацию, заявив, что аварии у них не происходило. Компания «Юг Руси» отказалась комментировать ситуацию.
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