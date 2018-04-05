На Озерной аллее в Зеленограде собираются снизить скорость движения

В мае текущего года на Озерной аллее появятся дорожные знаки об ограничении максимальной скорости движения до 40 км в час. Такое решение было принято на очередном заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Зеленограда. Дорожные знаки установят на участках с ограниченной видимостью для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Отслеживать автомобилистов, нарушающих скоростной режим, будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данными комплексами Озерную аллею оборудуют в четвертом квартале этого года.