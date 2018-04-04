ГИБДД готовит новые ограничения для водителей

ГИБДД решили снижать смертность на дорогах при помощи «алкозамков» и движения по кругу.

ГИБДД России подготовила первый вариант стратегии, которая призвана добиться «нулевой смертности» на дорогах страны. В частности, в план вошли «алкозамки», блокирующие зажигание при опьянении водителя, и временные права, сообщает «Коммерсант».

Меры, предложенные ГИБДД, разделены на несколько блоков. Первый предполагает «изменение поведения участников движения». Помимо «алкозамков» туда войдет увеличение числа дорожных камер, а также формирование положительное имиджа инспекторов ведомства.

Блок «повышение защищенности от ДТП» рассматривает вопрос детских автокресел, возможность брать из напрокат, а также способы борьбы с продажей некачественных удерживающих устройств.

В части улучшения улично-дорожной сети в ГИБДД предлагают увеличить число перекрестков с круговым движением как менее аварийных.

Также в ведомстве рассматривают возможность введения временных прав для начинающих водителей, которые будут менять на постоянные только при отсутствии грубых нарушений ПДД.