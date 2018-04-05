ГИБДД предложила ввести в России алкозамки и временные права

Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, предполагающей достижения нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Проек документа обсуждали на встрече начальника ГИБДД России Михаила Черникова с представителями общественных организаций. Стратегию уже утвердили в начале января 2018 года. К 2024 году, по прогнозам, в авариях будут гибнуть четыре человека на 100 тысяч населения.

План будет дорабатываться, в черновом варианте есть несколько блоков. Первый направлен на то, чтобы поменять поведение участников движения. Для этого дожен быть сформирован положительный имидж инспекторов, проработана возможность установки алкозамков на машины — перед тем, как завести авто нужно будет дыхнуть на датчик, сообщает газета «Коммерсантъ»

Второй блок предполагает защиту населения от ДТП. В нем упоминается развитие систем проката автокресел и создание барьера для доступа на рынок некачественных сидений.

Еще один раздел посвятили совершенствованию улично-дорожной сети. Там предусмотрено увеличение числа перекрестков с круговым движением. Кроме того, упоминание о временных правах для водителей-новичков содержится в другом блоке документа. На постоянные их заменят, если автомобилист не будет допускать грубых нарушений правил дорожного движения.

В апреле 2018 года был подписан закон, который позволит ГИБДД наказывать водителей за нетрезвое возждение на основании данных анализа крови. Состояние опьянения зафиксируют, если концентрация спирта в крови превышает 0,3 грамма на литр.

Документ опубликовали 3 апреля, он вступит в силу через 90 дней после обнародования.