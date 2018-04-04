Ограничение в 110 км/ч установят еще на ряде магистралей

Федеральное дорожное агентство планирует повысить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч, а также с 60 км/ч до 90 км/ч в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя компании.

«Федеральное дорожное агентство не первый год проводит совместную с Госавтоинспекцией работу по повышению скоростного лимита на федеральных автомобильных дорогах до 110 км/ч — на участках, которые полностью соответствуют требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, разработанных вместе с ГИБДД. Такая работа ведется на многих федеральных трассах», — отметил источник.

Также Росавтодор проводит работу по увеличению скоростного режима до 90 км/ч в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги ведомства. К примеру, на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург).

«Работа по увеличению скоростного режима на сети подведомственных Росавтодору дорог может быть продолжена. При отрицательном эффекте от проводимых мероприятий (таком, например, как рост аварийности) лимиты скорости могут и должны быть изменены в меньшую сторону», — отметили в Росавтодоре.

Конкретные участки дорог и даты изменений не сообщаются. Скорее всего, работы запланированы на наступающий теплый сезон.