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Ограничение в 110 км/ч установят еще на ряде магистралей
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Ограничение в 110 км/ч установят еще на ряде магистралей 

CarClub 58 минут назад
Фото: CarClub
Федеральное дорожное агентство планирует повысить скоростной режим на ряде участков федеральных трасс с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч, а также с 60 км/ч до 90 км/ч в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя компании.
«Федеральное дорожное агентство не первый год проводит совместную с Госавтоинспекцией работу по повышению скоростного лимита на федеральных автомобильных дорогах до 110 км/ч — на участках, которые полностью соответствуют требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, разработанных вместе с ГИБДД. Такая работа ведется на многих федеральных трассах», — отметил источник.
Также Росавтодор проводит работу по увеличению скоростного режима до 90 км/ч в ряде населенных пунктов, через которые проходят дороги ведомства. К примеру, на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург).
«Работа по увеличению скоростного режима на сети подведомственных Росавтодору дорог может быть продолжена. При отрицательном эффекте от проводимых мероприятий (таком, например, как рост аварийности) лимиты скорости могут и должны быть изменены в меньшую сторону», — отметили в Росавтодоре.
Конкретные участки дорог и даты изменений не сообщаются. Скорее всего, работы запланированы на наступающий теплый сезон.
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