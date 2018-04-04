Мошенник угнал свою же машину у нового владельца в Москве 

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota RAV 4 в центре столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию поступило сообщение от приезжего мужчины о том, что у него украли машину. По его словам, еще в понедельник он находился у себя дома в Красноярске и в интернете просматривал объявления о продаже автомобиля. Одно из них ему понравилось, и он созвонился с продавцом, который находился в Москве.
На следующий день потерпевший прилетел в Москву и встретился с хозяином машины. В автомобиле мужчину все устроило, и они подписали договор
купли-продажи, согласно которому покупатель отдал продавцу 1 255 000 рублей.
Хозяин машины отдал потерпевшему два ключа от машины, и тот поехал на ней обратно в Красноярск. Позже продавец позвонил мужчине и сообщил, что случайно отдал ему второй ключ от другого автомобиля и попросил встретиться возле станции метро «Улица 1905 года».
Прибыв на место встречи, заявитель позвонил продавцу, который сообщил, что приедет через 20 минут. В назначенное время мошенник не явился и перестал выходить на связь. Мужчина вернулся к месту, где оставил новую машину, но ее там не обнаружил.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
Во вторник столичная полиция заявила о том, что ищет злоумышленников, которые напали на 27‐летнего владельца Kia Rio. Они угрожали ножом и заставили мужчину освободить водительское кресло, а затем перевернули машину. После случившегося хозяин автомобиля вызвал полицию. Сейчас в МВД проводят проверку.