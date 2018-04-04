Мошенник угнал свою же машину у нового владельца в Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota RAV 4 в центре столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В полицию поступило сообщение от приезжего мужчины о том, что у него украли машину. По его словам, еще в понедельник он находился у себя дома в Красноярске и в интернете просматривал объявления о продаже автомобиля. Одно из них ему понравилось, и он созвонился с продавцом, который находился в Москве.

На следующий день потерпевший прилетел в Москву и встретился с хозяином машины. В автомобиле мужчину все устроило, и они подписали договор

купли-продажи, согласно которому покупатель отдал продавцу 1 255 000 рублей.

Хозяин машины отдал потерпевшему два ключа от машины, и тот поехал на ней обратно в Красноярск. Позже продавец позвонил мужчине и сообщил, что случайно отдал ему второй ключ от другого автомобиля и попросил встретиться возле станции метро «Улица 1905 года».

Прибыв на место встречи, заявитель позвонил продавцу, который сообщил, что приедет через 20 минут. В назначенное время мошенник не явился и перестал выходить на связь. Мужчина вернулся к месту, где оставил новую машину, но ее там не обнаружил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».