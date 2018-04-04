«Снесло половину кузова»: в Тольятти водителя «Приоры» осудили за смертельное ДТП с «Газелью»

В Тольятти суд вынес приговор водителю автомобиля «Лада-Приора», который спровоцировал смертельное ДТП. В момент аварии он был пьян.

Инцидент произошел 18 ноября 2017 года на улице Фрунзе. Как установили правоохранители, водитель «Приоры» ехал в направлении бульвара Буденного, проявил невнимательность и врезался в «Газель», припаркованную вдоль обочины внутриквартальной дороги. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки 1991 и 1980 годов рождения.