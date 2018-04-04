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«Снесло половину кузова»: в Тольятти водителя «Приоры» осудили за смертельное ДТП с «Газелью»
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«Снесло половину кузова»: в Тольятти водителя «Приоры» осудили за смертельное ДТП с «Газелью» 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
В Тольятти суд вынес приговор водителю автомобиля «Лада-Приора», который спровоцировал смертельное ДТП. В момент аварии он был пьян.
Инцидент произошел 18 ноября 2017 года на улице Фрунзе. Как установили правоохранители, водитель «Приоры» ехал в направлении бульвара Буденного, проявил невнимательность и врезался в «Газель», припаркованную вдоль обочины внутриквартальной дороги. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки 1991 и 1980 годов рождения.
— Водитель скрылся с места происшествия. Но его задержал очевидец — сотрудник органов внутренних дел. В суде автомобилист вину не признал. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина должен выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
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