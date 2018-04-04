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В Москве из-за ДТП прервано движение трамваев на Новокузнецкой улице
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В Москве из-за ДТП прервано движение трамваев на Новокузнецкой улице
Говорит Москва
41 минуту назад
Фото:
Говорит Москва
Комментарии
Приостановлено движение трамваев по маршрутам А, 3, 39.
В столичном управлении
ГИБДД
радиостанции сообщили, что пока ДТП квалифицировано, как мелкое. Экипаж ДПС на место происшествия ещё не прибыл.
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