В Москве из-за ДТП прервано движение трамваев на Новокузнецкой улице

Приостановлено движение трамваев по маршрутам А, 3, 39.

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