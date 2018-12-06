Вопрос для Сергей Федоров 04.04.2018 12:06:02

Далеко не каждый автолюбитель распознает момент начала износа амортизаторов на своей машине. Только когда поведение автомобиля на дороге кардинально меняется, появляются, скажем так, пугающие ощущения от его управления, владелец обращается в сервис. С другой стороны, даже опытные, но экономные водители, наоборот, узнав о проблеме, не спешат ее решать — дескать, ничего страшного, проезжу еще тысяч 10-15, а потом заменю, заодно и сэкономлю. Это же не тормоза — с вытекшими амортизаторами ездить можно, пусть и осторожно. На самом деле это очень опасное заблуждение. Вышедшие из строя гасители вертикальных колебаний, так еще называют эти важные детали подвески, негативно воздействуют сразу на многие системы и узлы машины. Если амортизаторы изношены, автомобиль как мячик подпрыгивает на каждой кочке и угрожающе раскачивается в каждом повороте. При торможении происходят заметные клевки, а при разгоне приседания на корму. В общем, машина ведет себя неадекватно. Как только обнаружите подобные, пусть и не столь ярко выраженные, симптомы срочно обращайтесь в техцентр для замены.

Чем же так опасны отработавшие свое амортизаторы? Как показывают исследования, при экстренной остановке на ровном асфальте со скорости 80 км/ч тормозной путь увеличивается на 5-9 метров в зависимости от класса и марки машины. На неровной дороге тормозной отрезок становится еще длиннее, а поведение машины — более непредсказуемым. Аналогичная ситуация в виражах. Автомобиль с исправными амортизаторами на скорости 50 км/ч запросто вписывается в поворот шириной 3,5-4 м, а с изношенными не вмещается в 5,5 м, да еще и проделывает это с пугающими кренами. Так и до аварии не далеко. На мокрой дороге эффект аквапланирования (когда шины теряют сцепление с дорогой, начинают всплывать, теряя управление) на машине со старыми амортизаторами проявляется на 9-15 км/ч раньше, нежели на аналогичном авто с исправными деталями. А это уже опасно. Кроме того, вместе с усталостью амортизаторов появляется ускоренный износ покрышек — стираются буквально за тысячу километров.

И еще. Изношенные гасители колебаний тянут за собой более быстрый выход из строя практически всех элементов подвески и рулевого управления. Помнится, когда я обзавелся своей первой иномаркой, естественно, не новой, приехал в сервис для замены масла. В небольшой, но чистой мастерской увидел плакат, который гласил: из-за неисправных амортизаторов преждевременно изнашиваются еще 22 детали ходовой. Помню, это произвело на меня сильное впечатление, и я попросил мастеров проверить демпфера на моей машине. В общем, в тот день я выехал из ворот гаража на новеньких амортизаторах. Поэтому, как только почувствовали что-то неладное в поведении своего автомобиля, не поленитесь заехать в сервис для диагностики ходовой. А если симптомы совпадают с изложенными выше, подыскивайте сразу новые амортизаторы для своей машины — тем более, что выбор сейчас весьма широк.

Признаки неисправности

Ощутимые клевки при разгоне и торможении Раскачка при маневрировании Увеличение тормозного пути Для удержания курса приходится постоянно подруливать Быстро появляется чувство усталости водителя