Ещё
Вопрос для Сергей Федоров 04.04.2018 12:06:02
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вопрос для Сергей Федоров 04.04.2018 12:06:02 

Автомобили 41 минуту назад
Фото: Автомобили
Далеко не каждый автолюбитель распознает момент начала износа амортизаторов на своей машине. Только когда поведение автомобиля на дороге кардинально меняется, появляются, скажем так, пугающие ощущения от его управления, владелец обращается в сервис. С другой стороны, даже опытные, но экономные водители, наоборот, узнав о проблеме, не спешат ее решать — дескать, ничего страшного, проезжу еще тысяч 10-15, а потом заменю, заодно и сэкономлю. Это же не тормоза — с вытекшими амортизаторами ездить можно, пусть и осторожно. На самом деле это очень опасное заблуждение. Вышедшие из строя гасители вертикальных колебаний, так еще называют эти важные детали подвески, негативно воздействуют сразу на многие системы и узлы машины. Если амортизаторы изношены, автомобиль как мячик подпрыгивает на каждой кочке и угрожающе раскачивается в каждом повороте. При торможении происходят заметные клевки, а при разгоне приседания на корму. В общем, машина ведет себя неадекватно. Как только обнаружите подобные, пусть и не столь ярко выраженные, симптомы срочно обращайтесь в техцентр для замены.
Чем же так опасны отработавшие свое амортизаторы? Как показывают исследования, при экстренной остановке на ровном асфальте со скорости 80 км/ч тормозной путь увеличивается на 5-9 метров в зависимости от класса и марки машины. На неровной дороге тормозной отрезок становится еще длиннее, а поведение машины — более непредсказуемым. Аналогичная ситуация в виражах. Автомобиль с исправными амортизаторами на скорости 50 км/ч запросто вписывается в поворот шириной 3,5-4 м, а с изношенными не вмещается в 5,5 м, да еще и проделывает это с пугающими кренами. Так и до аварии не далеко. На мокрой дороге эффект аквапланирования (когда шины теряют сцепление с дорогой, начинают всплывать, теряя управление) на машине со старыми амортизаторами проявляется на 9-15 км/ч раньше, нежели на аналогичном авто с исправными деталями. А это уже опасно. Кроме того, вместе с усталостью амортизаторов появляется ускоренный износ покрышек — стираются буквально за тысячу километров.
И еще. Изношенные гасители колебаний тянут за собой более быстрый выход из строя практически всех элементов подвески и рулевого управления. Помнится, когда я обзавелся своей первой иномаркой, естественно, не новой, приехал в сервис для замены масла. В небольшой, но чистой мастерской увидел плакат, который гласил: из-за неисправных амортизаторов преждевременно изнашиваются еще 22 детали ходовой. Помню, это произвело на меня сильное впечатление, и я попросил мастеров проверить демпфера на моей машине. В общем, в тот день я выехал из ворот гаража на новеньких амортизаторах. Поэтому, как только почувствовали что-то неладное в поведении своего автомобиля, не поленитесь заехать в сервис для диагностики ходовой. А если симптомы совпадают с изложенными выше, подыскивайте сразу новые амортизаторы для своей машины — тем более, что выбор сейчас весьма широк.
Признаки неисправности
Ощутимые клевки при разгоне и торможении Раскачка при маневрировании Увеличение тормозного пути Для удержания курса приходится постоянно подруливать Быстро появляется чувство усталости водителя
Автомобили: последние новости
Toyota RAV4 5-го поколения: «бублики» – только на старте! Смертельная авария с Tesla Model X: оказывается, автопилот работал… Беспилотный Chevrolet Bolt получил штраф за то, что «подрезал» пешехода на переходе!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение