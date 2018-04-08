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Автономные автомобили прокатят первых пассажиров в Калифорнии
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Автономные автомобили прокатят первых пассажиров в Калифорнии 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
В начале апреля Калифорния ввела новые правила, которые позволяют автопроизводителям, техногигантам, да и вообще кому угодно испытывать абсолютно автономные автомобили на дорогах. И они вступили в силу. Но прежде чем эти компании ринутся строить таксопарки самоуправляемых автомобилей, им придется подождать, пока будет принято предложение, рассматриваемое Калифорнийской комиссией общественных инициатив. Предлагаемые комиссией правила позволят пассажирам участвовать в пилотных программах, но только если создатели программ выполняют определенные условия.
Во-первых, пассажиров смогут принимать только автомобили с запасными водителями. Это не будет проблемой, поскольку только одна (неназванная) компания подала заявку на испытание самоходных авто в Калифорнии, на данный момент. Однако ожидается, что эти правила будут в полной мере реализованы в будущем. Компании также должны предусмотреть, чтобы их сервис предоставлялся бесплатно — комиссия планирует разработать правила платных перевозок, но это произойдет только после одобрения первого набора правил.
Автомобили, участвующие в пилотных программах, не смогут подбирать пассажиров и высаживать их в аэропортах, а сами ездоки должны быть 18 лет и старше. Любая компания, которая захочет поучаствовать в программе, должна будет регулярно сообщать, сколько километров прошли ее автомобили, сколько поездок осуществлено и сколько людей с ограниченными возможностями было обслужено. Наконец, придется подождать 90 дней после подачи заявки, чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров.
Очевидно, безопасность пассажиров превыше всего. Самоуправляемые такси должны развиваться в тандеме с регулирующими органами, чтобы не было случаев, когда автопилот выходит из-под контроля и убивает своего пассажира. Возможно, самоуправляемые такси начнут разъезжать по Калифорнии уже этим летом. Важный шаг для автономного транспорта.
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