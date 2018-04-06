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Правительство Калифорнии разрешит тестировать полностью автономные автомобили
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Правительство Калифорнии разрешит тестировать полностью автономные автомобили 

Auto.Today 31 минуту назад
Фото: Auto.Today
Департамент автотранспорта Калифорнии рассказал, что одна из мировых компании подала заявку на возможность тестировать полностью автономный автомобиль без водителя. Несмотря на то, что не менее 50 компаний в настоящий момент тестируют автономные технологии в штате, только одна из них решилась протестировать транспортное средство без человека, присутствующего за рулем.
Представители департамента автотранспорта Калифорнии отказались уточнять, какая именно компания подала заявку. Стоит отметить, что это достаточно смелый шаг, учитывая последний инцидент с Uber, который привел к смертельному исходу. Удивительным является тот факт, что правительство Калифорнии не боится производителям позволить испытывать свои автомобили без водителя, при том, что в последней аварии за рулем машины находился человек и даже он не смог избежать ужасающих последствий. Отмечается, департамент согласен вынести положительный ответ на заявку, в случае, если «заявитель выполнил все требования безопасной эксплуатации, изложенные в законах и правилах».
Калифорнийский департамент автотранспортных средств объявил о своих новых правилах тестирования автономных транспортных средств в феврале. Следовательно, очень возможно, что большинство компаний, преследующих технологию, просто не готовы выпустить испытуемые прототипы без водителя.
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