В Пензе неопытные автомобилисты стали реже попадать в аварии

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции обнародовало статистику о числе ДТП с участием водителей-новичков. Оказалось, что в 2017 году число таких аварий сократилось на 41 процент.

По информации УГИБДД, в минувшем году недавно получившие права автомобилисты, а это менее двух лет, стали участниками 133 ДТП. Это на пять случаев меньше 2016 года.

Из-за дорожных происшествий погибли семь человек, что на 41% меньше, чем в 2016 году. В том случае на дорогах погибли 17 человек. При этом количество пострадавших не изменилось — 205 человек были травмированы, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Пензенской области.