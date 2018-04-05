В Тольятти водитель BMW 116 сбил на «зебре» 15-летнего подростка

В среду, 4 апреля, в 08:45, в Тольятти, 59-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля BMW 116, следуя по бульвару 50 лет Октября, со стороны улицы Ленина, у дома №10 сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Попавший под машину подросток получил травмы головы, руки и ноги и был госпитализирован в лечебное учреждение.