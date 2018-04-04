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В Тольятти водитель BMW сбил подростка на зебре
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В Тольятти водитель BMW сбил подростка на зебре 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.
Авария произошла 4 апреля на бульваре 50 лет Октября. Как установили сотрудники ГИБДД, 60-летний водитель автомобиля BMW сбил школьника, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом правой голени и правого предплечья.
— Во время проверки выяснилось, что водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Только за период с 4 апреля 2017 года до настоящего времени его 10 раз оштрафовали за превышение скоростного режима, — рассказалит в ОГИБДД Тольятти.
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