В Тольятти водитель BMW сбил подростка на зебре

Сотрудники полиции Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.

Авария произошла 4 апреля на бульваре 50 лет Октября. Как установили сотрудники ГИБДД , 60-летний водитель автомобиля BMW сбил школьника, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом правой голени и правого предплечья.

— Во время проверки выяснилось, что водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Только за период с 4 апреля 2017 года до настоящего времени его 10 раз оштрафовали за превышение скоростного режима, — рассказалит в ОГИБДД Тольятти.