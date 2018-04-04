«Запрыгнул на капот и размахивал ножом»: в Перми таксист напал на водителя Lada Granta

В 12:00 3 апреля рядом с остановкой Баумана на улице Стахановская таксист напал на водителя другого автомобиля. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

Автомобилю Lada Granta дорогу преградила машина такси. На записях с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей видно, что выскочивший из такси водитель сначала запрыгивает на капот, а с него — на крышу другой машины, затем безуспешно пытается открыть дверь, а после просто уезжает.

По словам пострадавшего водителя Дмитрия, до конфликта он на своей Lada обогнал машину такси на пересечении Куйбышева и Чкалова. Говорит, именно это и могло вывести из себя нападавшего. В первый раз таксист попытался напасть на него на светофоре на Стахановской, но Дмитрий успел от него уехать. Вторая попытка произошла на пересечении Баумана и Кавалерийской.

Следы на капоте автомобиля

— Таксист пытался меня протаранить, а когда я остановился, выбежал и сразу запрыгнул ко мне на капот. Размахивал ножом в лобовое стекло, орал: «Зарежу». Он выглядел словно какой-то террорист. Нож был размером со школьную линейку. Пробежав по крыше и спрыгнув с нее, он попытался открыть дверь, но я ее заблокировал. После запрыгнул к себе в машину и сразу же уехал, — рассказал 59.ru пострадавший водитель Дмитрий. — Спасибо водителям машин, которые были рядом, они остановились и помогли.

Пострадавший также уточнил, что 3 апреля он подал заявление в полицию.

— Работающие в том же такси знакомые, рассказали мне, что нападавший на меня мужчина продолжает там работать, — пояснил Дмитрий.

Запрыгнул на капот и размахивал ножом1_2018-04-04 В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю 59.ru подтвердили, что в полицию Индустриального района обратился гражданин с заявлением о том, что у него на дороге произошел конфликт с водителем такси. Сейчас в МВД проводят проверку.

— Этот водитель работает у одного из наших партнёров в Перми — в таксопарке «Пермский Извозчик». Водителя заблокировали — он не может принимать заказы сервиса Яндекс. Такси как минимум до окончания разбирательства, — рассказали 59.ru в пресс-службе Яндекс. Такси.

Запрыгнул на капот и размахивал ножом2_2018-04-04 Ранее мы рассказывали о семи типах таксистов, которых никто не любит.